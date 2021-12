Zaginął Dawid Zwoliński z Gliwic. Ma 20 lat. Zrozpaczona mama prosi o pomoc w odnalezieniu syna. Szuka go policja

To miało być zwykłe spotkanie z kumplem

W poniedziałek, 13 grudnia Adrian Zwoliński miał wyjść ze swoim kolegą Adrianem, około godziny 18.30 ubrał się w cienką kurtkę i powiedział swojej mamie, że wróci około godziny 21.

- Ubrał bardzo cienką kurtkę, poprosiłam go, żeby ubrał coś grubszego, odpowiedział, że niebawem wróci i przed 21 będzie już w domu. - mówi zrozpaczona mama Dawida.

Gdy zaginiony nie wrócił o omówionej godzinie, Wioletta Zwolińska zaczęła dzwonić do syna z nadzieją, że odbierze. Po kilku nieodebranych telefonach, do 20-latka zaczął wydzwaniać jego młodszy brat, niestety bezskutecznie. Chłopiec napisał również do kolegi Dawida - Adriana. W smsie poprosił, żeby dał znać, gdy będą wracać do domu. Adrian odpisał, że Dawid powinien wrócić do godziny do domu. Niestety tak się nie stało.