Zaginął Michał Pluszczyk. Ktoś widział tego mężczyznę? Katowicka policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 38-latka Olga Krzyżyk

Zaginął czlowiek. Policjanci z Katowic poszukują zaginionego Michała Pluszczyka. Mężczyzna wyjechał z Polski do pracy w Wielkiej Brytanii. Od momentu, gdy wsiadł do samolotu, nie skontaktował się jednak z rodziną, która zgłosiła jego zaginięcie. Ktoś może rozpoznaje mężczyznę ze zdjęcia i go widział? Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego.