Zaginął Szczepan Mikulski z Nowego Wiśnicza. Mężczyzna ostatni raz widziany był w Dąbrowie Górniczej. Widziałeś go?

Zaginął Szczepan Mikulski. Może przebywać w Dąbrowie Górniczej

Policja poszukuje Szczepana Mikulskiego. To 29-letni mieszkaniec Nowego Wiśnicza w województwie małopolskim. Mężczyzna trafił do szpitala w Dąbrowie Górniczej. W czwartek, 24 czerwca, ok. godz. 11.50 oddalił się ze szpitala nie informując o tym nikogo.