Zaginęła Kalina Ryśnik z Bytomia. 20-latka może przebywać w Berlinie. Widziałeś ją? Zgłoś się na policję OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

Zaginęła Kalina Ryśnik z Bytomia. 20-latka wyszła do znajomych i nie wróciła do domu. Prawdopodobnie wyjechała do Berlina, gdzie może obecnie przebywać. Skontaktowała się raz ze swoją mamą, miała wrócić do domu, ale tego nie zrobiła. Rozpoznajesz ją? Zgłoś się na policję lub strony SOS Zaginięcia.