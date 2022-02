Zaginięcie matki i córki z Częstochowy. Śledztwo przejęła Prokuratura Okręgowa. Policja apeluje do świadków

Jak podkreśla Komenda Miejska Policji w Częstochowie, jeśli trop zaprowadzi w dane miejsce i będzie potrzeba użycia specjalistycznego sprzętu do poszukiwań, takie poszukiwania zostaną przeprowadzone.

- Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub zatrzymanym 52-letnim Krzysztofie R., które mogłyby pomóc w poszukiwaniach. Zwracamy się do osób które przed 10 lutego, nawet tydzień, dwa lub wczesnej miały kontakt z zaginionymi lub z 52-latkiem i zwróciły uwagę na jakiś charakterystyczny szczegół czy spotkały te osoby w nietypowych okolicznościach, by zgłaszały to na Policje pod numerem 997 lub 112 - apeluje Sabina Chyra-Giereś.