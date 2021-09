Zaginiona Karolina z Częstochowy zginęła uduszona. Jej mąż będzie zbadany psychiatrycznie

Częstochowska prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie zabójstwa Karoliny W., 27-letniej częstochowianki. Karolina przez dwa dni była poszukiwana przez policję. Kobieta po raz ostatni była widziana 28 sierpnia 2021 roku. Miała wyjść wcześnie rano po telefon do samochodu. Później nie było z nią żadnego kontaktu, a jej telefon był wyłączony.

Mąż Karoliny W. przyznał się do winy

Policja zatrzymała w tej sprawie męża ofiary, który był z nią w faktycznej separacji. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

- Do zabójstwa doszło w samochodzie, a przyczyną śmierci było uduszenie. Sprawca wywiózł ciało do miejscowości Łobodno i tam je ukrył. Zlecono sekcję zwłok, która określi przyczyny zgonu. Prawdopodobną przyczyną zabójstwa były nieporozumienia związane z rozpadem małżeństwa - informował we wtorek o pierwszych ustaleniach prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.