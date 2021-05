Zaginiony 11-letni Sebastian z Katowic nie żyje. Policja znalazła ciało dziecka i zatrzymała 41-letniego mężczyznę

- Mężczyzna został zatrzymany na Niwce w Sosnowcu. Na miejscu cały czar trwają czynności. Są tam policjanci z ekipy dochodzeniowo śledczej. Czynności trwają także w miejscu zamieszkania mężczyzny - mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji.

Jak ustaliliśmy, policjanci już w nocy z soboty na niedzielę (z 22 na 23 maja) przeszukiwali okolicę. W niedzielę podjęli wątek, które ukierunkował ich na poszukiwania 41-letniego mężczyzny z Sosnowca. W rejonie placu zabaw, gdzie bawił się 11-letni Sebastian z Katowic, miejski monitoring zarejestrował samochód. Tablice rejestracyjne pomogły ustalić właściciela auta.

W niedzielę policjanci pojechali do domu Tomasza M., ale nie zastali go w miejscu zamieszkania. Śledczy namierzyli mężczyznę przed godziną 17. To on wskazał policjantom miejsce ukrycia zwłok chłopca, zaledwie 200 metrów od miejsca zatrzymania.

Dodajmy, że na Niwce w Sosnowcu wciąż pracują policjanci z komendy miejskiej w Sosnowcu i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.