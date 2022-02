Zaginiony pies pokonał 60 kilometrów i wrócił do Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu

- Dzisiejsze przyjście do pracy zapamiętamy na bardzo długo. Co dzień rano witają nas nasze psiaki, jednak dzisiaj powitał nas jeden ogonek więcej. Przywitała nas nasza Milka, która zaginęła na początku lutego w Bytomiu. Poszukiwania Milki na terenie Bytomia nie przyniosły rezultatu. Milka była nieuchwytna. Ostatni sygnał, jaki otrzymali zrozpaczeni właściciele, to jedna z dzielnic Bytomia, gdzie Milusia siedziała przy trasie szybkiego ruchu. Niestety, gdy właściciele błyskawicznie pojawili się we wskazanym miejscu, nie było już po niej śladu. Nasza adopciara pokonała 60 km w pięć dni i, pokonawszy ogrodzenie schroniska, czekała przed swoim kojcem - poinformowało Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu.