Zagłębie kontra Śląsk na boisku. W meczu zmierzą się ze sobą artyści i samorządowcy z Katowic i Sosnowca. Kapitanami Chęciński i Krupa

Przed nami wyjątkowy mecz w skali województwa śląskiego. Na boisku w Sosnowcu naprzeciwko siebie staną dwie drużyny, w skład których wejdą artyści i samorządowcy reprezentujące największe miasta Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Drużyny do gry w meczu poprowadzi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- 26 sierpnia zapraszamy mieszkańców na piłkarskie trybuny, by wspólnie kibicować prezydentom, ulubionym artystom oraz swojemu miastu. Chociaż celem meczu jest zwycięstwo jednej z drużyn, to nie zabraknie też elementów integrujących kibiców z obu regionów. Przede wszystkim zależy nam na stworzeniu wspólnotowego doświadczenia i spędzeniu ze sobą czwartkowego popołudnia w oryginalny sposób – mówi Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia.

Dla rodzin z dziećmi przewidziano dodatkowe atrakcje (m. in. dmuchany zamek), a dla publiczności napoje i przekąski, czyli nieodzowne elementy oglądania sportowych zmagań. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.30 i potrwa do ok. 18.45. Wstęp na stadion jest bezpłatny.