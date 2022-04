Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:4. Zobaczcie gole z tego meczu

Seria porażek mocno zaogniła atmosferę wokół Górnika Zabrze. Po przegranej z Lechią Gdańsk trener Jan Urban apelował do kibiców, by to jemu pozostawili problemy związane z grą zawodników i nie obciążali ich swoim hejtem.

Zespół najwyraźniej wziął sobie te słowa do serca, bo w niezwykle ważnym meczu w Lubinie już po 11 minutach było 2:0 dla zabrzan. Gole strzelali ci, którzy ostatnio słyszeli sporo gorzkich ocen, czyli Krzysztof Kubica i Dariusz Pawłowski. Walczący o utrzymanie zawodnicy Zagłębia jeszcze w pierwszej połowie zmniejszyli dystans. ale tym razem kibice Górnika żegnali schodzących na przerwę zabrzan oklaskami.

A początek drugiej połowy wręcz musiał ich zachwycić. Górnik zagrał w świetnym stylu i szybko podwyższył wynik do 4:1. Co więcej, trzecią bramkę z zimną krwią strzelił najsurowiej oceniany przez fanów z Roosevelta Piotr Krawczyk, a czwartą dołożył Bartosz Nowak, który dzięki temu dogonił wreszcie w klubowym rankingu snajperów nieobecnego już w Zabrzu Jesusa Jimeneza (8 goli).