Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:2 ZDJĘCIA, RELACJA, WYNIK Remis w drodze do Europy. Dwie bramki Jakuba Świerczoka

W sobotę 24.04.2021 r. w meczu 27. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zremisował w Lubinie z Zagłębiem 2:2 (1:2). Obie bramki dla gliwiczan zdobył Jakub Świerczok. Zagłębie zremisowało po trzech wygranych z rzędu. Zobacz ZDJĘCIA z meczu Zagłębie - Piast.

Oba zespoły przystąpiły do sobotniego meczu z 38 punktami na koncie i z ochotą zbliżenia się do marzeń do europejskich pucharów, które może dać 4. miejsce (jeżeli Raków Częstochowa zdobędzie Puchar Polski).

Piast dominował przez pierwsze pół godziny Gliwiczanie zaczęli bardzo odważnie i w 11. minucie powinni prowadzić. Dominik Steczyk idealnie zagrał do Tiago Alvesa. Portugalczy w sytuacji sam na sam z bramkarzem strzelił jednak obok słupka. W 21. minucie z narożnika pola karnego uderzył w długi róg Jakub Świerczok i zaskoczył Dominika Hładuna. Osiem minut później Świerczok huknął z dystansu i tym razem bramkarz Zagłębia nie dał się zaskoczyć i odbił piłkę.

Zagłębie zrobiło Piastowi „trzęsienie ziemi” Kiedy można było się spodziewać następnych goli dla Piasta, nastąpiło „trzęsienie ziemi”. Wyrównał strzałem głową mierzący 175 cm Jewgienij Baszkirow, który wykorzystał podanie Sasy Balicia i ubiegł Jakuba Czerwińskiego. Trzy minuty później Frantisek Plach znów wyciągał piłkę z siatki, gdy z 15 metrów tuż przy słupku piłkę po ziemi posłał Kamil Kruk. Wcześniej Piast nie potrafił wybić piłki z własnego pola karnego.

Jakub Świerczok dał remis 2:2 W 56. minucie Piast sam sobie zafundował problemy. Goście stracili piłkę przy jej wyprowadzaniu od bramkarza i Dejan Drazić znalazł się sam przed Plachem. Fatalnie jednak skiksował i gliwiczanie mogli mówić o wielkim szczęściu.

Z czasem Piast zaczął przejmować inicjatywę. W 65. minucie bliski wyrównania był Świerczok, główkując po rzucie rożnym nad poprzeczką. Snajper gości w 82. minucie już trafił w światło bramki, uderzeniem głową doprowadzając do remisu. Asystę zaliczył Michał Żyro, który idealnie dośrodkował.

Obie drużyny szukały jeszcze gola na wagę trzech punktów. Wynik już się jednak nie zmienił.

Waldemar Fornalik (trener Piasta) Często powtarzane powiedzenie mówi, że jeśli nie można wygrać meczu, trzeba go zremisować. Do momentu utraty bramki na 1:1 mieliśmy sytuacje do podwyższenia wyniku i mogliśmy prowadzić 2:0 lub więcej. Dwie szybko stracone bramki mogły doprowadzić do porażki naszego zespołu. Upór i dążenie do remisu zaowocowały. Nie mogę powiedzieć, że się cieszymy, ale przyjmujemy ten punkt po dobrym meczu w wykonaniu obu ekip, w którym było wiele ciekawych akcji. Dla kibiców to było atrakcyjne spotkanie, a my gramy dalej. Przed nami jeszcze trzy mecze, w których będziemy chcieli zgarnąć pełne pulę.

Martin Sevela (trener Zagłębia) Od początku nie było to idealne spotkanie w naszym wykonaniu. Były proste straty na bokach, gdzie występują nasi młodzieżowcy, Kamil Kruk oraz Kacper Chodyna, trzeba udzielić im wsparcia. Oczekiwaliśmy trudnego meczu i taki faktycznie był. Zespół Piasta Gliwice pokazał jakość, są w nim doświadczeni zawodnicy i kompaktowa praca w obronie, co nie było dla nas proste do pokonania. Była jednak dobra nasza reakcja po straconej bramce i w ciągu dwóch minut strzeliliśmy dwa gole. W przerwie zachęcaliśmy, żeby utrzymać w drugiej połowie to nastawienie, jakie towarzyszy zespołom przy 0:0, by iść na sto procent i nie oddawać przeciwnikowi centymetrów boiska i walczyć do końca. Było to zaangażowanie, ale rywal ponownie dobrze zaprezentował jakość, miał w zespole snajpera, który zdobył dwie bramki. Szkoda dla nas, ale powinniśmy szanować jeden punkt uzyskany w meczu z takim zespołem. Remis jest sprawiedliwy.

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:2 (2:1) Bramki: 0:1 Jakub Świerczok (21), 1:1 Jewgienij Baszkirow (33), 2:1 Kamil Kruk (36), 2:2 Jakub Świerczok (82)

Zagłębie: Hładun - Chodyna, Kruk, Crnomarković, Balić (78. Wójcicki) - Szysz (89. Bartolewski), Żubrowski (71. Łakomy), Baszkirow, Starzyński (78. Stoch), Drażić (71. Ratajczyk) - Podliński. Piast: Plach - Konczkowski, Huk, Czerwiński, Holubek (75. Jodłowiec) - Steczyk (46. Pyrka), Lipski (90. Milewski), Sokołowski, Alves (55. Żyro), Badia (75. Vida) - Świerczok. Żółte kartki: Kruk - Huk Sędziował: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Widzów: Mecz bez udziału publiczności

