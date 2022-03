Zagłębie razem dla Ukrainy. Jeden wspólny transport darów i artykułów od prezydentów, wójtów i burmistrzów. Pomoże Amazon i Raben

Na terenie całego Zagłębia trwają zbiórki najpotrzebniejszych produktów, które mają trafić na Ukrainę. W zagłębiowskich punktach odbywa się segregacja produktów, które później trafią do centrum logistycznego Amazon w Sosnowcu. Wszystkie miasta i gminy wiedzą jakie produkty powinny znaleźć się w przygotowywanych paczkach. Przede wszystkim mają to być rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane. Produkty powinny być podzielone na kategorie.

Miasta i gminy całego Zagłębia Dąbrowskiego skorzystają z pomocy specjalistów, którzy już zajmują się profesjonalnym przygotowaniem towarów do wysyłki. Gminy dostarczają już posegregowane produkty do sosnowieckiego oddziału Amazona. Na miejscu towar jest opisywany, rozmieszczony na paletach i profesjonalnie przygotowany do transportu. Cały, zawierający 30 palet transport już dziś (3 marca) wyruszy w drogę, kolejny wyjedzie jutro (4 marca). Co istotne, część pomocy jest adresowana bezpośrednio do miast partnerskich gmin Zagłębia Dąbrowskiego.