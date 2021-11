Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów WYNIK, ZDJĘCIA Sosnowiczanie poszli za ciosem i uciekli ze strefy spadkowej!

Pierwotnie mecz miał być rozegrany 13 listopada, ale Chrobry wystąpił do PZPN o przełożenie spotkania ze względu na powołania dwóch swoich zawodników do młodzieżowej reprezentacji Polski. Zagłębie w sobotę pierwszy raz w tym sezonie zdobyło trzy punkty na Stadionie Ludowym, pokonując Arkę Gdynia. Sosnowiczanie chcieli pójść za ciosem i wydostać się ze strefy spadkowej.

Trzy ciosy Zagłębia do przerwy!

Gospodarze w 19. minucie objęli prowadzenie. Zaczęło się od wykopu piłki przez bramkarza Kamila Bielikowa, Jao Oliveira zagrał głową do Maksymiliana Banaszewskiego, który wbiegł w pole karne i mimo asysty obrońców oddał skuteczny strzał! To był pierwszy gol Banaszewskiego w barwach Zagłębia.

W 36. minucie było już 2:0. Szymon Sobczak po przejęciu piłki po dośrodkowaniu Dawida Ryndaka podał ją do tyłu do Szymona Pawłowskiego, a ten uderzył z 12 metrów.

Chrobry prawie odrobił straty

Szybko po przerwie wróciła nadzieja do drużyny z Głogowa. Marcel Ziemann uderzył z dystansu i zaskoczył Bielikowa (bramkarz Zagłębia popełnił błąd). Chrobry ruszył do dalszych ataków, co skutkowało rzutami rożnymi i zagrożeniem bramki Zagłębia. Goście w 86. minucie zdobyli drugiego gola. Michał Ilków-Gołąb wyłożył piłkę na 5 metr do Michała Rzuchowskiego, który skierował ją do siatki.