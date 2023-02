Zagłebie Sosnowiec - Comarch Cracovia 2:6. Sosnowiczanie blisko zakończenia sezonu ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

Kibice w Sosnowcu obejrzeli porażkę Zagłębia z Comarch Cracovią Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. karina trojok dziennik zachodni polska press Zobacz galerię (71 zdjęć)

W rozegranym 26 lutego trzecim meczu ćwierćfinałowym Zagłębie Sosnowiec przegrało z Comarch Cracovią 2:6. To była trzecia porażka sosnowiczan w play off i jeśli w kolejnym spotkaniu w poniedziałek podopieczni trenera Piotra Sarnika również przegrają z krakowianami to zakończą sezon. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia.