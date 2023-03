Zagłębie Sosnowiec: Historyczny sukces drużyny koszykarek. Zagrają o medale Energa Basket Ligi Kobiet! Tomasz Kuczyński

25 lutego 2023 roku w nowej Arenie Sosnowiec Zagłębie przegrało z BC Polkowice 79:94 w półfinale Suzuki Pucharu Polski. W półfinale play off Energa Basket Ligi te zespoły spotkają się w hali przy Żeromskiego.

MB Zagłębie Sosnowiec trzy razy pokonało Enea AZS Politechnikę Poznań i awansowało do półfinału play off Energa Basket Ligi Kobiet. To największy sukces w historii żeńskiej koszykówki w Sosnowcu. W półfinale Zagłębie zagra z broniącym tytułu mistrzowskiego BC Polkowice. Pierwsze mecze odbędą się 25 i 26 marca.