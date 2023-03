Zagłębie Sosnowiec. Kibice chcą swojego ronda przy nowym stadionie. Złożyli petycję do prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego Tomasz Kuczyński

We wtorek 7 marca 2023 r. kibice Zagłębia złożyli w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu petycję do prezydenta miasta Arkadiusza Chęcińskiego. To petycja „w sprawie nadaniu nazwy Rondo Kibiców Zagłębia Sosnowiec skrzyżowania z ruchem okrężnym ronda łączącego ulicę Zaruskiego z ulicą Bora-Komorowskiego”. To tuż obok kompleksu sportowego ArcelorMittal Park, w którego skład wchodzi nowy stadion Zagłębia.