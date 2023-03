Zagłębie Sosnowiec ma nową maskotkę. Kibice wymyślają imię dla zagłębiowskiego wilka. GKS Tychy ma "Tyska"

Jeden z kibiców zauważył, że GKS Tychy też ma maskotkę wilka, który nazywa się „Tysek”. To może zróbcie "Soska" - napisał.

Jednocześnie Zagłębia zachęca kibiców do wzięcia udziału w zabawie polegającej na wymyśleniu imienia dla maskotki. Swoje propozycje można zgłaszać na klubowym Facebooku. „Cześć. Z tej strony wilczek. Jak mi dasz na imię?” - mówi maskotka na nagraniu wideo. Zobacz!

„Zagłębiowski wilk to przede wszystkim siła, odwaga i waleczność. W ramionach klubowej maskotki poczują się bezpiecznie nie tylko dzieci, ale także starsi kibice. Już w tę niedzielę pierwsza okazja do tego, żeby spotkać się z wilkiem w ArcelorMittal Park i zrobić sobie wspólne zdjęcie” - czytamy na klubowej stronie.

Zabawa składa się z czterech etapów:

Etap I - zamieszczenie przez kibiców komentarza pod postem na Facebooku Zagłębia z propozycją imienia dla maskotki w terminie od 09.03.2023 r. do 13.03.2023 r.

Etap II - weryfikacja przez klub propozycji zamieszczonych w komentarzach pod postem i wyborze 3 różnych imion, które przejdą do kolejnego etapu.

Etap III - wybrane przez klub imiona zostaną opublikowane i poddane głosowaniu na klubowym profilu na Facebooku. Głosowanie będzie możliwe od dnia 15 marca 2023 roku do 17 marca 2023 roku - godz. 12.

Etap IV - ogłoszenie imienia z największą liczbą głosów 17 marca o godz. 20. W przypadku takiej samej liczby głosów wyboru imienia dokona klub.