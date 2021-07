Zagłębie Sosnowiec ma obrońcę z PKO Ekstraklasy. Dominik Jończy przyszedł z Zagłębia Lubin i podpisał kontrakt na dwa lata

24-letni obrońca podpisał z klubem ze Stadionu Ludowego kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o rok. W poprzednim sezonie w Zagłębiu Lubin rozegrał w PKO Ekstraklasie 11 meczów, w ośmiu z nich wychodził w podstawowym składzie. W sumie na poziomie ekstraklasowym zaliczył 19 występów. W sezonie 2018/2019 grał na wypożyczeniu w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała.

- Dyrektor sportowy Zagłębia Sosnowiec zadzwonił do mnie i przedstawił mi ofertę. Mogę powiedzieć, że dogadaliśmy się w ciągu jednego dnia, nawet niecałego - zdradził Jończy.

- Wiem, że przychodzę dosyć późno, został nieco ponad tydzień do rozpoczęcia sezonu. Ale jestem pewny swego, pewny swoich umiejętności. I zrobię wszystko, by w tak krótkim czasie przekonać do siebie trenera – dodał nowy obrońca Zagłębia, który zagra z numerem 77.

Zmiany personalne w Zagłębiu Sosnowiec (lato 2021)