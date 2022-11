Zagłębie Sosnowiec. Najlepszy napastnik odsunięty od zespołu i przesunięty do rezerw!

Zagłębie spisuje się poniżej oczekiwań. Drużyna trenera Artura Skowronka po 17. kolejkach zajmuje 12. miejsce i ma 17 punktów. Sosnowiczanie ostatnio przegrali na wyjeździe z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz aż 1:4.

„Przepraszam wszystkich kibiców za to, co wydarzyło się w piątek w Niepołomicach. Takie porażki nie mogą przytrafiać się takiemu klubowi jak Zagłębie Sosnowiec” - stwierdził prezes klubu Łukasz Girek.

We wtorek 8 listopada pojawiła się informacja, że najlepszy strzelec Zagłębia Szymon Sobczak nie trenuje z pierwszą drużyną.

- Decyzją trenera Artura Skowronka Szymon Sobczak został odsunięty od pierwszego zespołu. Napastnik 9 listopada rozpoczął treningi z drugą drużyną Zagłębia - przekazał rzecznik klubu Michał Grzyb.

- Jestem zbulwersowany tym, co się stało. Dla dobra zespołu musiałem to zaakceptować. Dla mnie Zagłębie, wyniki, kibice są najważniejsze. Niezależnie od tego, czy gram regularnie, czy tak jak często w tym sezonie - wchodzę po przerwie lub jestem zmieniany, to zawsze staram się dać drużynie, ile mogę. Zawsze interesowała mnie walka tylko o miejsca w górnej połówce tabeli - powiedział Sobczak, cytowany przez sosnowiecką Gazetę Wyborczą. Zawodnik ma ważny kontrakt z sosnowiczanami do czerwca 2023 roku.