Zagłębie Sosnowiec odwołało już dwa sparingi w Turcji! Jeden nie doszedł do skutku, drugi przerwany. Co tam się dzieje?

Pierwszoligowy zespół Zagłębia poleciał do Turcji, do Belek, aby w dobrych warunkach atmosferycznych przygotowywać się do rundy wiosennej Fortuna 1. Ligi. Jednak na razie nie rozegrał sparingów, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogoda.

W środę sosnowiczanie nie zagrali z Hebarem Pazardżik.

- Była nawałnica. Deszcz, burza, porywisty wiatr. Nie było opcji, żeby zagrać - przekazał nam rzecznik Zagłębia Michał Grzyb.

Następnego dnia drużyna trenera Artura Skowronka nawet rozpoczęła sparing z FK Liepaja, ale „mecz został przerwany w 23. minucie ze względu na warunki atmosferyczne” - przekazało Zagłębie na Twitterze, a później pojawił się kolejny wpis: „Mecz nie zostanie wznowiony. Drużyny udają się do hotelu”. W momencie przerwania gry było 0:0.

Co dalej? Obóz Zagłębia w Turcji potrwa do 12 lutego. W planie są jeszcze sparingi z kazachskim FK Aktobe (5.02) i rosyjskim FK Orenburg (10.02). Kibice sosnowieckiej drużyny martwią się, czy pogoda znów nie pokrzyżuje planów.