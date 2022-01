Zagłębie Sosnowiec po pierwszym treningu w 2022 roku. Zobaczcie zdjęcia z zajęć

Zespół Zagłębia Sosnowiec spotkał się na pierwszym treningu w 2022 roku. Ekipa Artura Skowronka zajęcia odbyła na sztucznej murawie przy ulicy Kresowej.

W drużynie znaleźli się kontuzjowani wcześniej zawodnicy Michał Masłowski i Łukasz Turzyniecki. Ten pierwszy ma za sobą dwie operacje więzadeł krzyżowych. Dalszy cykl przygotowań przedstawił im sztab medyczny.

Sosnowiczanie będą trenować na własnych obiektach do 12 lutego, gdy polecą na zgrupowanie do tureckiego Belek. W planach przygotowań do rundy wiosennej jest siedem sparingów. Wcześniej planowana gra kontrolna z GKS-em Tychy została odwołana, bo rywale otrzymali propozycję zmierzenia się z Legią Warszawa.

Pierwszy sparing odbędzie się 15 stycznia, a rywalem sosnowiczan będzie Resovia Rzeszów. Potem zaplanowano sprawdziany z Puszczą Niepołomice (22 stycznia), Sandecją Nowy Sącz (28), FK Aktobe, FK Orenburg i Koroną Kielce.

Start PKO Ekstraklasy przewidziano na 26 lutego.