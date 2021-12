Zagłębie Sosnowiec poleci do Turcji. Zagra siedem sparingów, w tym z GKS Tychy i Koroną Kielce PLAN PRZYGOTOWAŃ Tomasz Kuczyński

We wtorek 7.12.2021 r. Zagłębie Sosnowiec przedstawiło plan przygotowań do rundy wiosennej sezonu Fortuna 1. Ligi. Sosnowiczanie polecą na zgrupowanie do Turcji.