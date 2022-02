Zagłębie Sosnowiec pozyskało zawodnika z klubu PKO Ekstraklasy! Mateusz Bodzioch zagra na Stadionie Ludowym

Mateusz Bodzioch jesienią w barwach Radomiaka Radom nie wystąpił w żadnym meczu PKO Ekstraklasy. We wrześniu rozegrał pełne 90 minut w spotkaniu Fortuna Pucharu Polski przeciw Górnikowi Zabrze (2:0).

- Nie raz grałem mecze na stadionie Zagłębia, czy też byłem na trybunach. Zagłębie to bardzo dobry klub, mający swoje ambicje sportowe, dlatego go wybrałem. Ja też mam jeszcze swoje ambicje, by powalczyć o najwyższe cele - powiedział Bodzioch tuż po podpisaniu kontraktu.