Zagłębie Sosnowiec przed meczem z GKS-em Katowice: „W szatni nie trzeba trenera”. Jak będzie wyglądać otwarcie stadionu?

W sobotę 25.02.2023 r. nastąpi otwarcie nowego stadionu Zagłębia Sosnowiec wchodzącego w skład ArcelorMittal Parku. Sosnowiczanie w meczu Fortuna 1. Ligi zagrają z GKS-em Katowice (godz. 17.30). Dzień przed meczem o swych wrażeniach opowiedzieli trener Dariusz Dudek i napastnik Szymon Sobczak. Poznaliśmy też szczegóły ceremonii otwarcia oraz zajrzeliśmy m.in. do szatni gości. Zobacz ZDJĘCIA.

Dariusz Dudek o meczu otwarcia stadionu:

W czwartek miałem okazję być na meczu reprezentacji koszykarzy w Arenie Gliwice. Nowa hala została ochrzczona i wyobrażam sobie, co będzie się działo tutaj na nowym stadionie jutro. Jeśli chodzi o sam mecz, to myślę, że im mniej powiem, tym dla mnie będzie lepiej. Nie chciałbym zdradzać pewnych wskazówek, chociażby dla naszego przeciwnika. Cieszę się, że będziemy mogli w sobotę wspólnie otworzyć ten stadion. Mam nadzieję, że będzie to radosna chwila dla nas. To taki moment, że w szatni nie trzeba trenera. Przyjeżdża GKS Katowice, jest otwarcie nowego stadionu, nie potrzebna będzie dodatkowa motywacja. Musimy tylko udźwignąć ciężar gatunkowy tego spotkania. Na pewno będzie czuć tę trochę presję, bo dla niektórych moich mniej doświadczonych piłkarzy tak będzie.

Zobacz ZDJĘCIA Z nowego stadionu Zagłębia Sosnowiec, 24.02.2023 r.

Dariusz Dudek na pytanie: Dlaczego Zagłębie ma wygrać?

Dlatego, że ciężko pracujemy, żeby te następne mecze wygrywać. Na pewno jako trener potrzebuję, i zespół też potrzebuje, trochę czasu. Jest teraz nowy stadion, jest nowe otwarcie. Mam nadzieję, że w sobotę nie zabraknie nam determinacji, bo do tego, co gramy po prostu trzeba więcej determinacji. Mam nadzieję, że komplet kibiców będzie dla nas dwunastym zawodnikiem i to nie usztywni piłkarzy. Widzę ich jak pracują w tygodniu i jestem przekonany, że w sobotę będziemy zwarci i gotowi.

Dariusz Dudek: Zagłębie nie jest pierwszym wyborem

Zespół jest w przebudowie. Oddaliśmy sześciu piłkarzy, jest trzech nowych. Cały czas pracujemy nad transferami. Nie wszyscy zawodnicy, z którymi rozmawialiśmy dotarli, a mówiłem, że chciałbym żeby jeszcze dołączył lewy obrońca. Okienko transferowe się zamknęło. Kadra nie jest największa i to jest moja największa bolączka. Bo jeżeli wszyscy są zdrowi, to OK, ale dziś są covidy i kontuzje, jak ta, która przydarzyła się naszemu kapitanowi Rozwandowiczowi - bez kontaktu z rywalem skręcenie kostki. To są losowe rzeczy i trzeba potem ich kimś zastąpić. My też nie jesteśmy pierwszym wyborem jeśli chodzi o klub. Rozmawialiśmy z kilkoma piłkarzami, którzy poszli do innych klubów, typu Ruch Chorzów, Nieciecza. Nikt jednak nie będzie załamywał rąk z tego powodu. Mamy walczyć, mamy fajną grupę piłkarzy w szatni, wiemy, o co gramy.

Szymon Sobczak: Wszyscy czekamy na ten mecz

Jako głos z szatni mogę tylko powiedzieć, że wszyscy jako zawodnicy od dawna czekaliśmy na ten moment. Mam nadzieję, że przemówi tutaj boisko. Wiemy jaka jest sytuacja, wiemy jaki to jest mecz. Wszyscy czekamy na jutrzejsze spotkanie. Jeśli chodzi kwestie mentalne, to nie mamy problemu. W meczu z Arką jeszcze zanim wychodziliśmy z kontrą i należał nam się rzut karny. Oczywiście, to nie jest wytłumaczenie, ale szliśmy po tę drugą bramkę. Przydarzają się nam błędy, z tego musimy wyciągnąć wnioski, ale przeanalizowaliśmy to jako drużyna. Jedyne najlepsze rozwiązanie, to pokazanie tego w sobotę na boisku. W tym tygodniu odbyliśmy tutaj jeden trening, myślę, że to wystarczy.

Rzecznik Zagłębia Michał Grzyb o dniu otwarcia stadionu: