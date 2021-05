Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom 0:1. Na Ludowym... jak zwykle. Zobaczcie zdjęcia

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec przegrali z Radomiakiem Radom w stylu, który staje się dla nich charakterystyczny. W pierwszej połowie pokazali sporo dobrej gry, ale nie wykorzystali dogodnych sytuacji, w najlepszej trafiając w słupek, a w drugiej słabszej stracili gola i punkty.

W dodatku bramkę strzelili sobie sami i to w efektowny sposób. W 47 minucie Miłosz Kozak dośrodkował w pole karne, Mateusz Radecki minimalnie minął się z piłką, ale skaczący tuż za nim Piotr Polczak efektownym "szczupakiem" wpakował ją do siatki.

Jak się okazało był to jedyny gol meczu i goście podtrzymali serię umacniającą ich w wierze w awans do PKO Ekstraklasy. Ekipa Kazimierza Moskala natomiast musi trzymać kciuki, by GKS Bełchatów nie pokonał Arki Gdynia, bo w przypadku takiego scenariusza sosnowiczanie opadną na dno pierwszoligowej tabeli.