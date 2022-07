Zagłębie Sosnowiec - Resovia Rzeszów WYNIK Udany początek sezonu sosnowiczan. Rezerwowi dali zwycięstwo

Jako ostatni do gry w nowym sezonie I ligi weszli piłkarze Zagłębia i Resovii. W składzie gospodarzy w wyjściowym składzie pojawiło się trzech zawodników ściągniętych latem Sebastian Bonecki z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, Marcin Rozwandowicz z ŁKS-u Łódź oraz młodzieżowiec Maksym Niemiec, który wrócił z wypożyczenia do Odry Wodzisław. W dniu spotkania Zagłębie ogłosiło nowy transfer - piłkarzem sosnowieckiego klubu został Oleksij Bykow. 24-letni ukraiński obrońca grał w islandzkim KA Akureyri, a teraz został wypożyczony z FK Mariupol na rok do Sosnowca z opcją wykupu.

Zobacz ZDJĘCIA z meczu Zagłębie Sosnowiec - Resovia, 18.07.2022 r.