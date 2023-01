Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów. Sparing pierwszoligowców na bocznym boisku stadionu Hutnika Kraków

Oba zespoły grają w Fortuna 1. Lidze, a Stal jest beniaminkiem zaplecza PKO Ekstraklasy. W meczu ligowym we wrześniu Zagłębie wygrało na Stadionie Ludowym 1:0. Stal przed sparingiem z Zagłębiem w sobotę zagrało z Hutnikiem Kraków i przegrała 2:3.

Sosnowiczanie stracili gola już na początku sparingu. Damian Michalik wykładał piłkę Kacprowi Piątkowi, którego ubiegł Dominik Jończy, ale wpakował piłkę do własnej bramki. Zagłębie odpowiedziało golem z dystansu Wojciecha Szumilasa. W 51. minucie Maik Karwot trafił w poprzeczkę, ale nawet gdyby piłka wpadła do siatki, gola by nie było ze względu na pozycję spaloną.

W 65. minucie Stal znów objęła prowadzenie. Po podaniu Bartłomieja Poczobuta, Damian Michalik wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów 1:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Dominik Jończy (5-samobójcza), 1:1 Wojciech Szumilas (32), 1:2 Damian Michalik (65)