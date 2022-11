Zagłębie Sosnowiec. Szymon Sobczak może odejść z klubu. Menedżer napastnika dostał zielone światło. "Sopel" zagra z Sandecją?

Sobczak przywrócony, ale nadal chce odejść

Sobczak wrócił do treningów z pierwszym zespołem, a jego menedżer spotkał się w ubiegłym tygodniu z prezesem Zagłębia Łukaszem Girkiem, wiceprezesem Arkadiuszem Aleksandrem i dyrektorem działu skautingu Piotrem Polczakiem. Menedżer dostał zielone światło w poszukiwaniu Sobczakowi nowego klubu. Sytuacji nie zmieniła rezygnacja Łukasza Girka, którą ogłoszono 21 listopada. Pełniącym obowiązki prezesa Zagłębia jest teraz Arkadiusz Aleksander.

15 listopada sosnowiecki klub wydał komunikat, w którym przekazał wiadomość o przywróceniu Sobczaka do pierwszej drużyny. Sam zawodnik w swoim kolejnym oświadczeniu, oznajmił, że nie zmienił swojego stanowiska.

Zagłębie przyjmie konkretną ofertę

Czy to oznacza rozstanie Sobczaka z Zagłębiem? Napastnik ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Jednak w przypadku konkretnej oferty może odejść z klubu z Sosnowca. Według portalu Transfermarkt wartość rynkowa „Sopla” to 300 tys. euro.