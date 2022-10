Zagłębie Sosnowiec - Tauron Podhale Nowy Targ 3:1. Sosnowiczanie bliżej play off ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Jacek Sroka

W rozegranym awansem we wtorek 18 października meczu 25. kolejki Polskiej Hokej Ligi Zagłębie Sosnowiec pokonało Tauron Podhale Nowy Tag 3:1. Obydwa zespoły walczą o 8 miejsce w tabeli i dzięki tej wygranej to sosnowiczanie są bliżej zakwalifikowania się do play off. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Zagłębie - Podhale.