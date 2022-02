Zagłębie Sosnowiec - Tauron Podhale Nowy Targ 4:2. Sosnowiczanie znów lepsi od Szarotek ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Zagłębie Sosnowiec - Tauron Podhale Nowy Targ 4:2. Sosnowiczanie znów lepsi od Szarotek

W meczu dwóch najsłabszych drużyn Polskiej Hokej Ligi Zagłębie znów ograło Podhale. Sosnowiczanie grali z Szarotkami w tym sezonie pięciokrotnie i pięć razy zjeżdżali z lodu w glorii zwycięzców. Podopieczni trenera Grzegorza Klicha mają prawdziwy patent na zespół z Nowego Targu i to właśnie wyniki tych bezpośrednich spotkań zadecydowały, że to oni, a nie Górale zagrają w play off.

