Zagłębie Sosnowiec w Czeladzi. Trener Dudek i piłkarze spotkali się z kibicami w centrum handlowym ZDJĘCIA

Zobacz ZDJĘCIA ze spotkania trenera Dariusza Dudka i piłkarzy Zagłębia Sosnowiec w M1 w Czeladzi, 15.02.2023 r.

Promocja otwarcia nowego stadionu

„Wielkimi krokami zbliżamy się do otwarcia nowego stadionu. Już 25 lutego zmierzymy się w ArcelorMittal Park z GKS Katowice. W związku z tym zachęcamy do spotkania się z przedstawicielami pierwszego zespołu w trzech największych centrach handlowych w Zagłębiu Dąbrowskim. Czekamy na Was w M1 Czeladź, Plejada Sosnowiec, Pogoria Dąbrowa Górnicza” czytamy na klubowej stronie.