Zagłębie Sosnowiec "wywróciło stolik". PZPN zmienił przepis o młodzieżowcach

Obowiązek gry młodzieżowca obowiązuje od sezonu 2019/20. Jego zwolennikiem był prezes PZPN Zbigniew Boniek. W myśl tej reguły w każdym momencie w zespole musiał przebywać na boisku przynajmniej jeden Polak w wieku poniżej 22 lat. Powiązano to z Pro Junior Systemem, w którym kluby stawiające na młodzież w najszerszym stopniu mogły zgarnąć wysokie premie. Aby piłkarz został wliczony do PJS musiał spędzić na boisku 270 minut w co najmniej pięciu meczach, wychowankowie byli punktowani podwójnie, dochodziły też bonusy za występy w reprezentacji.

Wymóg liczby spotkań stał się źródłem żenującego pomysłu na jaki wpadli szefowie Zagłębia Sosnowiec na finiszu poprzedniego sezonu. Kacper Smoleń zebrał już konieczną liczbę minut, ale brakowało mu występów. Wystawiono go więc przeciwko Sandecji Nowy Sącz. Tyle tylko, że zawodnik był kontuzjowany, a trener Artur Skowronek ściągnął go na ławkę już po 16 sekundach.