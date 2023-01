Zagłębie Sosnowiec z drugim zimowym transferem. Meik Karwot znany jest z Górnika Zabrze, ostatnio był bez klubu

5 stycznia kontrakt z Zagłębiem podpisał Konrad Wrzesiński, który grał już w Sosnowcu, a ostatnio występował w rezerwach Jagiellonii Białystok. Teraz do ekipy trenera Dariusza Dudka znalazł się Meik Karwot. Po stronie strat jest Dawid Gojny, który przeniósł się do Arki Gdynia.

Zobacz ZDJĘCIA Meika Karwota w koszulce Zagłębia Sosnowiec, 9.01.2022 r.

Z Niemiec do Polski

29-letni Karwot swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach 1.FC Köln. Następnie reprezentował barwy klubów Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach oraz drugiego zespołu Hannover 96. W kolejnych latach grał w takich klubach jak Fostiras (Grecja), SVN Zweibrucken (Niemcy), Wormatia Worms (Niemcy) oraz LSK Hansa (Niemcy).

W 2017 roku Karwot przeniósł się do Polski i związał umową z Górnikiem Zabrze, z którym wywalczył awans do Ekstraklasy. W sezonie 2018/19 pomocnik rozpoczął grę w Radomiaku Radom. W ciągu dwóch lat razem z drużyną awansował do Fortuna 1. Ligi, a następnie do Ekstraklasy. Umowa z Radomiakiem wygasła 1 lipca 2022 roku. Ostatnio pozostawał bez klubu. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt to 250 tys. euro.