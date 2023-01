Zagłębie Sosnowiec z GKS-em Katowice na nowym stadionie! Prezydent Chęciński ogłasza "międzynarodowe" otwarcie obiektu

AKTUALIZAJCA, 17.01.2023 r, godz. 16.42

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński za pomocą mediów społecznościowych przekazał informacje dotyczące otwarcia nowego stadionu należącego do Zagłębiowskiego Parku Narodowego:

"Międzynarodowa" inauguracja stadionu 🏟️

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w marcu w Sosnowcu na nowym stadionie! Dokładnie 23 marca, na największym obiekcie ArcelorMittal Park, polski zespół do lat 20 zmierzy się z rówieśnikami z Czech ‼️

Prawdopodobnie już miesiąc wcześniej, na inaugurację obiektu też będzie „międzynarodowo”, bo Zagłębie Sosnowiec 25 lutego podejmie GKS Katowice.

Jesteśmy zaledwie dwa dni po ogłoszeniu pierwszych wydarzeń na hali sportowej ArcelorMittal Parku (Zagłębiowski Park Sportowy). Sosnowiec będzie w lutym głównym punktem na koszykarskiej mapie Polski! Kibice w przyszłym miesiącu zobaczą w tym mieście ważne mecze reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn oraz turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski kobiet.

Luty to także moment, w którym otwarty zostanie stadion. Już teraz mogę zdradzić, że pierwszy gwizdek na stadionie wybrzmi najpewniej 25 lutego. Wtedy Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z GKS-em Katowice.

Już usłyszałem, że inauguracja będzie "międzynarodowa" żartując ze śląsko-zagłębiowskich animozji. Jednak już na poważnie, cieszę się, że pierwszym rywalem będzie silny klub i to z sąsiedniego miasta ‼️

Mogę też zdradzić, że to nie koniec dobrych wieści, jeśli chodzi o ten obiekt. Trwają rozmowy na temat organizacji kolejnych wydarzeń piłkarskich - nie tylko ligowych - napisał Arkadiusz Chęciński.