Zagłębie Sosnowiec z pierwszym transferem przed nowym sezonem. Pomocnik ze spadkowicza z PKO Ekstraklasy

- Z prostej przyczyny, ponieważ byłem w dobrym kontakcie z wiceprezesem Arkadiuszem Aleksandrem i trenerem Arturem Skowronkiem. I właśnie po rozmowach z nimi zdecydowałem się przyjść do Sosnowca - mówi zawodnik cytowany przez klubową stronę.

27-letni pomocnik w minionym sezonie PKO Ekstraklasy wystąpił w 21 meczach w barwach Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, która spadła do I ligi. Z Zagłębiem podpisał dwuletni kontrakt.

- Myślę, że mam dużo do udowodnienia po ostatnim sezonie. Myślę ponadto, że jako Zagłębie Sosnowiec mamy dużo do udowodnienia całej Polsce, że jest to klub poukładany. Mam nadzieję, że zagramy dobry sezon, a ja pomogę drużynie w realizacji naszych celów sportowych - dodaje Bonecki.

Sebastian Bonecki jest wychowankiem Zagłębia Lubin, w barwach którego rozegrał 9 meczów w Ekstraklasie (w sumie ma 30 występów).