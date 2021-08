Zagłębie za pół ceny. Gdzie zjemy i skorzystamy z usług taniej w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie?

Zagłębie za pół ceny to popularna akcja, podczas której możemy zjeść lub skorzystać z usług w wybranych lokalach o połowę taniej niż na co dzień. Akcja rozpoczęła się w 2012 roku jako „Sosnowiec za pół ceny”. W 2015 dołączyły inne miasta i od tej pory za pół ceny zjecie w: Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi i Dąbrowie Górniczej. Początkowo przedsięwzięcie ograniczało się jedynie do lokali gastronomicznych, ale jego sukces spowodował, że ponownie zaproszono do wzięcia udziału nie tylko przedsiębiorców z branży gastronomicznej.