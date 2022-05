Zagłębiowska Masa Krytyczna pojechała z Sosnowca do Czeladzi. Setki cyklistów na ulicach, finał na czeladzkim rynku Piotr Sobierajski

We wtorek, 3 maja, już po raz piętnasty Zagłębiowska Masa Krytyczna pojawiła się na ulicach Sosnowca, Będzina i Czeladzi. W tym roku finał odbył się na czeladzkim rynku, bo to właśnie to miasto świętuje w tym roku 760-lecie swojej lokacji.