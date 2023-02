Zagłębiowski Park Sportowy dostał pozwolenie na użytkowanie hali i stadionu. Znamy plan lutowych imprez

Zagłębiowski Park Sportowy dostał pozwolenie na użytkowanie hali i stadionu

Zagłębiowski Park Sportowy dostał 10 lutego pozwolenie na użytkowanie hali sportowej i stadionu. Poinformował o tym na Facebooku prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

"To naprawdę historyczna chwila. Po latach prac, wbrew temu, co dzieje się w Polsce i na świecie, stało się - właśnie oficjalnie otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowani hali sportowej i stadionu 🔥 Świętować będziemy wspólnie, w trakcie wydarzeń, na które już dzisiaj Was zapraszam" - napisał prezydent Chęciński.