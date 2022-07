Zagłębiowski Park Sportowy jest prawie gotowy. Stadion piłkarski, hala i stadion zimowy wyglądają imponująco z lotu ptaka. Mamy film

Najbardziej charakterystycznym obiektem Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest oczywiście stadion piłkarski. Zielona murawa i trybuny pełne kolorowych siedzisk robią już wrażenie. Napis Sosnowiec także świetnie widać zarówno z góry jak i z poziomu murawy.

- Oceniając prace z perspektywy całego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, można powiedzieć, że roboty budowlane są w końcowej fazie i wkrótce będą gotowe do odbioru. Ujmując to w procentach to - Hala Sportowa jest gotowa w 96 procentach, stadion piłkarski w 86 proc. a stadion zimowy w 74 proc. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów jest zaawansowane w 69 procentach – mówi Karina Skowronek, prezes miejskiej spółki Zagłębiowski Park Sportowy, realizującej inwestycję i mającej zarządzać obiektami w przyszłości.