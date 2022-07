Zagłębiowski Park Sportowy podpisał umowę z ArcelorMittal Poland, który będzie jego sponsorem tytularnym ZDJĘCIA OBIEKTU

- Czuję się jak matka, który razem z ojcem prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim oddaje w ręce rodziców chrzestnych, czyli koncernu ArcelorMittal Poland nasz obiekt. Jego budowa zaczęła się w kwietniu 2019 r. i po ponad trzech latach zmierza już do końca. Oficjalną nazwę wypracujemy po rozmowach ze sponsorem tytularnym i poznamy w najbliższych miesiącach - powiedziała Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

- W nazwie obiektu na pewno nie może zabraknąć nazwy naszej firmy ArcelorMittal, a czy będzie to Park czy Arena to kwestia do ustalenia. Dla nas priorytetem jest działanie w regionie nie tylko jako duży pracodawca, ale też wspieranie lokalnych inicjatyw. Związanie się z Zagłębiowskim Parkiem Sportowym wpisuje się naszą strategię i chcemy aby nasza firma była kojarzona z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. Będziemy korzystać z tego obiektu także poza imprezami organizując tu w przyszłości także nasze firmowe spotkania czy eventy, bo jest tu też sala konferencyjna – stwierdził Adam Preiss, dyrektor finansowy i członek zarządu ArcelorMittal Poland.