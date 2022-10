Zagrożenie jądrowe, chemiczne, biologiczne - to trzeba wiedzieć! Jak należy postępować? Tego uczyli nas już w szkole. Zobaczcie 19.10.2022 Barbara Romańczuk

Zagrożenie jądrowe, chemiczne, biologiczne - zasad postępowania w przypadku tych zagrożeń uczyliśmy się w szkole. Jednak raz na jakiś czas pewną wiedzę warto sobie odświeżyć. W związku z tym przygotowaliśmy dla was zestaw grafik, które przypomną podstawy tego co powinniśmy wiedzieć choć niekoniecznie do końca o tym pamiętamy.