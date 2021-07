Zakaz handlu w niedziele to fikcja? Wiele sklepów go obchodzi. Czy likwidacja niedzielnego zakazu handlu to kwestia czasu? Tomasz Kazanecki

Zakaz handlu w niedziele to coś, co dzieli społeczeństwo. Początkowo idea była taka, by dać pracownikom działającym w sektorze handlu czas dla rodzin. Spora część obywateli jest jednak zirytowana brakiem możliwości zrobienia zakupów w niedziele, natomiast sklepy skutecznie obchodzą zakaz handlu. Do gry włączają się m.in. państwowe podmioty - takie, jak Poczta Polska. Czy zakaz handlu w niedziele zostanie wkrótce zlikwidowany?