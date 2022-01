Zakaz palenia w piecach w woj. śląskim już obowiązuje. Kary za niewymienienie pieca są srogie

Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek siarki. Są to związki niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Dlatego od lat na Śląsku, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w kraju toczy się walka ze smogiem. Zgodnie w przyjętą w 2017 roku uchwałą antysmogową do 31 grudnia 2021 r. wymienione miały zostać kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczki znamionowej.

Zgodnie z danymi Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego do tej pory (październik 2021) w regionie wymienione zostało ok. 83 tys. kotłów, tzw. kopciuchów. Dokładne liczby będą znane w połowie 2022 r., jako że w lipcu ubiegłego roku wszedł w życie obowiązek sprawozdawczości dot. instalacji grzewczych, z rocznym terminem.