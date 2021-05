Zakażeni brazylijskim wariantem koronawirusa przejdą dodatkowe badania. "Jest prawdopodobieństwo, że mogli zarazić inne osoby"

Jak podkreśla Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, dzięki sprawnie przeprowadzonym procederom, ognisko indyjskiej mutacji zostało opanowane. Podkreśla to także Grzegorz Chudzik.

- Zdławiliśmy w zarodku potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się wariantu indyjskiego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że siostry wracają do zdrowia. U części z nich w przeprowadzonych badaniach kontrolnych nie stwierdziliśmy obecności wirusa - opowiada Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny. - Cały czas trzymamy jednak to ognisko pod zamknięciem. Do momentu, aż wszystkie siostry i pensjonariusze będą zdrowi - dodaje.