Zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ponad pół miliona uczniów z woj. śląskiego odbierze świadectwa

Koniec roku szkolnego 2020/2021

To był kolejny rok szkolny w dobie pandemii koronawirusa. Przez większość czasu uczniowie uczyli się zdalnie. Dopiero 31 maja wróciła nauka stacjonarna w szkołach dla wszystkich uczniów. Wcześniej, bo 4 maja do szkoły mogły wrócić dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. Rok szkolny nie został jednak wydłużony (przez pandemię), by nadrobić materiał. Szkoła pracowała bowiem zdalnie. Nauczyciele i uczniowie byli już przyzwyczajeni do takiego trybu zajęć.

Rok szkolny 2020/2021 zakończy się według wcześniejszego rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji rok szkolnego. Zajęcia w szkołach zakończą się w piątek, 25 czerwca 2021 roku. Wakacje rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.

Rok szkolny 2020/2021 kończy ok. 520 tys. uczniów i słuchaczy szkół różnych typów oraz ponad 160 tys. przedszkolaków z województwa śląskiego. Około 28 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników skończyło szkołę w kwietniu. Ponad 40 tys. uczniów klas ósmych kończy szkołę podstawową, natomiast swoje pierwsze świadectwa szkolne odbierze ponad 42 tys. pierwszoklasistów.