Zakończenie roku szkolnego w II LO w Częstochowie. Po roku przerwy udało się zorganizować uroczyste zakończenie

- W maju wróciliśmy do szkoły, do normalności. Organizacja takiego zakończenie to jeden z elementów powrotu do normalności - mówiła Małgorzata Jackowska, dyrektorka II LO im. R. Traugutta w Częstochowie.

Apelowała do uczniów, aby podczas wakacji uczniowie dbali o swoje bezpieczeństwo, także sanitarne. Małgorzata Jackowska zachęcała uczniów do tego, aby szczepili się przeciwko koronawirusowi. Jak podkreślała, personel już został zaszczepiony, a zaszczepienie uczniów sprawi, aby w nowym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się już przez cały rok stacjonarnie.

Do szczepień zachęcali również goście: senator Wojciech Konieczny, który jest absolwentem II LO w Częstochowie oraz Alicja Janowska, dyrektorka częstochowskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty. Senator nagrodził również dwie uczennice z najwyższymi średnimi ocen w szkole.