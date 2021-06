Zakończenie roku szkolnego w Technikum nr 6 w Sosnowcu. W tym roku aż 51 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem

To był ciężki i stresujący rok szkolny. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Większość nauki odbywała się zdalnie. Przed nauczycielami było wiele wyzwań, by zainteresować uczniów tym, co mówią i przekazać im ważne umiejętności i wiedzę. W Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w Sosnowcu to się udało. W roku szkolnym 2020/2021 aż 51 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, czyli tzw. paskiem.

- Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy w nowych warunkach. Uczniowie, których zasypywaliśmy pracami domowymi, kartkówkami, dziesiątkami wypracowań i setkami zadań, doczekali się zasłużonego odpoczynku. Musimy też jasno powiedzieć - zdobyli nowe wiadomości, umiejętności i kompetencje. Dziś wszyscy wiedzą więcej, niż we wrześniu - mówił Zbigniew Zalas, wicedyrektor CKZiU w Sosnowcu ds. kształcenia zawodowego i praktycznego. - Nie mogę nie odnieść się do moich koleżanek i kolegów nauczycieli, którzy w tym czasie naprawdę ciężko pracowali. Obmyślali coraz to nowsze sposoby na to, by uczniom w ich domach przekazać jak najwięcej wiedzy. To, co w szkole przy tablicy było proste do przekazania, w tym roku szkolnym wymagało od nas więcej zaangażowania i czasu. Bardzo dziękuję wam za waszą pracę, zaangażowanie i tworzenie dobrego wizerunku szkoły - dodał zwracając się do nauczycieli.