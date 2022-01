Zakończyła się blokada węgla z kopalń PGG. Protest trwał dwie doby. Teraz przyszedł czas na referendum strajkowe

Według harmonogramu, dzień wcześniej związkowcy mają zorganizować masówki informacyjne dla załóg. Natomiast 17 stycznia ma rozpocząć się kolejna blokada wysyłki węgla do elektrowni. Związkowcy zapowiadają, że tym razem protest ma być prowadzony aż do odwołania.

Z kolei na 10 stycznia zaplanowano kolejne spotkanie zarządu spółki PGG ze stroną społeczną w obecności mediatora. Rozmowy z ubiegłego tygodnia nie przyniosły bowiem porozumienia w tym temacie.

Przypomnijmy, że protestujący domagają się przede wszystkim wypłacenia górnikom rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Pracują oni w nadgodzinach. Ma to związek z trwającym od kilku miesięcy kryzysie energetycznym w całej Europie. Żądają także wzrostu płac o niespełna 400 zł - do 8200 zł brutto.