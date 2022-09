Zakończyła się Juromania 2022. Smak historii został odkryty

Juromania to wspólny projekt Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Związku Gmin Jurajskich -koordynatora projektu i licznych gospodarzy i organizatorów atrakcji. Była to już piąta edycja święta, która odbywała się tym razem w ponad 35 lokalizacjach. W Województwie Śląskim szlak Juromanii wiódł między innymi przez Częstochowę, Olsztyn, Żarki, Złoty Potok, Ogrodzieńca, Smoleń, Zawiercie, Koziegłowy, Siewierz i inne bajkowe lokalizacje. Świętowaliśmy na Szlaku Orlich Gniazd, na Zamku w Olsztynie, Zamku w Siewierzu, Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu oraz Zamku Pilcza w Smoleniu.

Świętowanie rozpoczęło się piknikiem geologicznym „Zwierzęta Jurajskiego Morza” przy Jaskini Głębokiej. Dodatkowy dreszczyk emocji zapewnił piątkowy wieczór, zwiedzanie cmentarza po zmroku w Żarkach, czy też spotkanie z duchami na Zamku Ogrodzienieckim wprowadziło uczestników wydarzeń w niezwykły świat Juromanii.

Sobota i niedziela obfitowały w liczne atrakcje związane z motywem przewodnim wydarzenia: rekonstrukcje historyczne, potyczki rycerskie, pokazy dworskich zwyczajów, warsztaty kulinarne, degustacje tradycyjnych przysmaków wycieczki z przewodnikami i niezwykłe jurajskie opowieści. Dla wszystkich uczestników była to okazja do wspaniałej zabawy, poznania historii i zwyczajów regionu, oraz kosztowania tradycyjnych smaków i aromatów znanych od pokoleń, a to wszystko w najpiękniejszych, naturalnych plenerach. Nie zabrakło tradycyjnych już punktów programu jak zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych, zajęć edukacyjnych, konkursów, gier terenowych, biegów, marszów nordic walking w otoczeniu jurajskich plenerów i questów. Dzięki niezwykle zróżnicowanemu programowi Juromania to święto, w którym nie tylko można czynnie uczestniczyć i doświadczać wszystkiego na własnej skórze, ale poczuć klimat wydarzenia wszystkimi zmysłami!