Zakończyły się konsultacje we Włodowicach. Mieszkańcy za powrotem do statusu miasta

- To krok przede wszystkim ku młodym ludziom, by mieli poczucie, że mieszkają w mieście i do żadnego innego uciekać nie muszą. W ostatnich latach wszędzie obserwuje się podobne tendencje. Przewidujemy rozwój sektora usług we Włodowicach, potencjalni inwestorzy na pewno chętniej będą inwestować w miasto. Mogą także podnieść się wartości wszelkich nieruchomości w gminie.

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli także korzystać ze środków unijnych przeznaczonych już nie tylko dla wsi, ale dla miast. Całość procesu nadawania praw miejskich może zakończyć się najwcześniej z końcem 2022 roku, kiedy rozporządzeniem Rady Ministrów mogą zostać nadane prawa miejskie Włodowicom - mówił Adam Szmukier.